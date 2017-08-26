Порошенко поблагодарил диаспору за помощь в признании голодомора геноцидом

КИЕВ, 26 авг — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил украинскую диаспору за помощь в признании международным сообществом голодомора геноцидом украинского народа.

В субботу в Киеве проходят торжественные мероприятия, приуроченные к 50-летию создания Всемирного конгресса украинцев. Всемирный конгресс украинцев является международной координационной организацией украинской диаспоры, представляющей интересы более 20 миллионов украинцев. Конгресс объединяет в своем составе организации из 34 стран и поддерживает связи с украинцами еще 15 стран.

"Пользуясь случаем, я хочу особенно поблагодарить Конгресс за активное содействие международному признанию голодомора 1932-1933 годов актом геноцида украинского народа. За полвека своей деятельности Всемирный конгресс украинцев стал сильным, консолидированным выразителем стремлений Украины и ее верным защитником в мире", — цитирует пресс-служба слова украинского главы Порошенко во время выступления к 50-летию Всемирного конгресса украинцев.

Объявив голодомор геноцидом и актом "тоталитарного террора" против украинцев, власти Украины добиваются от мирового сообщества признания того же. В России действия Киева воспринимаются как попытка "политизировать историю", внести "недоверие и враждебность в отношения двух стран, поссорить народы Украины и России".

Голод 1932-1933 годов охватил все основные зерновые районы СССР — Украину, Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. Тогда, по разным оценкам, погибли от 7 до 8 миллионов человек, из них 3-3,5 миллиона — на Украине, 2 миллиона — в Казахстане и Киргизии, 2-2,5 миллиона — в РСФСР.