В Техасе из-за урагана эвакуируют около пяти тысяч заключенных

Во время урагана Харви в Корпус-Кристи, штат Техас, в Мексиканском заливе. Архивное фото

Во время урагана Харви в Корпус-Кристи, штат Техас, в Мексиканском заливе. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 26 авг — РИА Новости. Около 5 тысяч заключенных из трех тюрем на побережье американского штата Техас будут эвакуированы в субботу из-за урагана "Харви", операция уже началась, заявили в департаменте уголовного судопроизводства Техаса (TDCJ).

Как следует из заявления, опубликованного в Facebook, эвакуация коснется тюрем Рамси, Террел и Стрингфеллоу, расположенных недалеко от Хьюстона.

"Эвакуация затронет приблизительно 4,5 тысячи заключенных данных объектов. Заключенных перевозят автобусами TDCJ в сопровождении офицеров исправительных учреждений и других сотрудников, которые оказывают помощь в эвакуации", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что заключенных перенаправят в тюрьмы на востоке Техаса.

Согласно данным Национального центра США по предупреждению ураганов, в настоящее время мощность "Харви" понизилась до первого уровня — низшей категории.

"Харви" уже стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к затоплению города Новый Орлеан в Луизиане.