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В мире

Додон прокомментировал идею вывода войск из Приднестровья

19:3226.08.2017
(обновлено: 19:35 26.08.2017)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон. Архивное фотоПрезидент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Вопрос о выводе иностранных военных из Молдавии, поднятый постпредом страны при ООН по инициативе правительства, вероятно, не продвинется дальше простых деклараций, заявил РИА Новости президент республики Игорь Додон.

"Уверен, что этот очередной антироссийский демарш правительства Молдавии останется только на уровне деклараций и направлен на внешнего западного потребителя в надежде заручиться поддержкой для получения очередной дозы финансовых вливаний", — пояснил он.

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Провокационная инициатива: посла Молдавии вызвали в МИД
Президент также отметил, что правительство уже осознало свою ошибку и "дало задний ход", внеся правки в декларацию, поскольку вывод войск может привести к срыву миротворческой операции в зоне приднестровского конфликта.

"Это показывает непрофессионализм молдавских чиновников в этом вопросе и спешность в декларациях для того, чтоб угодить своим кураторам. Ничего общего с интересами Молдавии это не имеет, и уверен, что не поддерживается большинством молдавского народа", — сказал глава республики.

Полный вывод войск

Ранее постоянный представитель Молдавии при ООН Виктор Морару уведомил секретариат организации о том, что страна планирует вынести на повестку дня 72-й сессии Генассамблеи вопрос о полном выводе из страны иностранного военного контингента.

Здание Дома советов в Тирасполе, Молдавия
© Flickr / texx1978
Мнение: те, кто хочет "удушить" Приднестровье, не учитывают два фактора
В ответ на инициативу Кишинева в российский МИД был вызван посол республики Андрей Негуду. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков на встрече с главой дипмиссии охарактеризовал план молдавской стороны как "провокационный". Кроме того, он заявил, что указанный шаг предпринят противниками сближения стран и не добавит позитивной динамики двусторонним отношениям.

Рябков также отметил, что инициатива идет вразрез с реалиями обстановки в регионе и продолжает "череду недружественных акций" кишиневского правительства. Авторы декларации "должны отдавать себе отчет в их неизбежном негативном влиянии как на двустороннее сотрудничество, так и на процесс приднестровского урегулирования", — подчеркнул дипломат.

Эскалация конфликта

Президент Приднестровья Вадим Красносельский выступил с критикой инициативы молдавской стороны и указал на то, что вывод российского контингента приведет к эскалации конфликта.

Глава ПМР Вадим Красносельский. Архивное фото
© Фото : официальный сайт Президента ПМР
В ПМР рассказали о последствиях вывода российских миротворцев из республики
"Мир на нашей земле обеспечивают миротворческие силы, прежде всего — Российской Федерации. И если убрать миротворцев, будет война. По решению Конституционного суда Молдовы эти земли признаются оккупированными. А значит, можно применить военную силу. Тирасполь выступает за сохранение миротворцев — это тема для нас необсуждаемая", — заявил Красносельский.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал декларацию вредной для мирного процесса. По его мнению, вывод войск приведет к разрушению существующего формата мирного урегулирования 5+2 (Молдавия, Приднестровье, Россия, Украина, ОБСЕ, Евросоюз и США).

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