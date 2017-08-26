Арабская коалиция признала ошибочность авиаудара по отелю в столице Йемена

ДУБАЙ, 26 авг — РИА Новости. Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция признала, что по ошибке нанесла в пятницу авиаудар по отелю на юге йеменской столицы Саны, в результате погибли не менее 40 человек, говорится в заявлении представителя коалиции Турки аль-Малики.

После многочисленных сообщений о массовой гибели гражданских лиц при бомбежке коалиция начала расследование этого инцидента.

"Техническая ошибка стала причиной непреднамеренного инцидента из-за того, что хуситы (йеменские мятежники) размещают военные объекты в жилых кварталах, используя гражданское население в виде живого щита", — отметил представитель коалиции.

Он уточнил, что прямого попадания по отелю не было.

Аль-Малики принес соболезнования от имени коалиции родственникам жертв авиаудара и пообещал, что специальная комиссия сразу приступит к оценке ущерба.

Он подчеркнул, что арабская коалиция, участвуя в йеменском конфликте, всегда соблюдает международное гуманитарное право, особенно в части защиты гражданского населения, а также придерживается "прозрачной политики" при расследовании подобных инцидентов.