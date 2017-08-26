Российские варенья из чеснока и мяты победили на фестивале в Азербайджане

БАКУ, 26 авг — РИА Новости, Вугар Гасанов. Российские производители варенья, представившие свою продукцию на международном фестивале в Азербайджане, заняли первые места, варенья из чеснока и мяты признаны международным жюри оригинальными и вкусными, передаёт корреспондент РИА Новости.

Пятый международный фестиваль варенья открылся в субботу в азербайджанской Габале. На фестивале свою продукцию продемонстрировали производители варенья из 30 регионов Азербайджана, а также из России, Ливана, Великобритании, Узбекистана, Пакистана, Хорватии, Словакии, Украины, Ирана, Казахстана, Турции, Сербии, Боснии и Герцеговины и других стран.

В эти минуты на международном фестивале варенья проходит церемония награждения отличившихся. Российские производители варенья, в частности делегации из Москвы и Перми, заняли первые места. Международное жюри высоко оценило оригинальность и вкус варений из чеснока и мяты.

Стенд России на фестивале был одним из самых посещаемых. Российские производители представили 13 видов варений. Высокая оценка от посетителей фестиваля сыграла главную роль при выборе победителей международным жюри.

Фестиваль прошёл при организационной поддержке министерства культуры и туризма Азербайджана, исполнительной власти Габалинского района, Центра национальной кулинарии и Ассоциации национальной кулинарии Азербайджана.