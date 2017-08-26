В Техасе около 300 тысяч человек остались без электричества из-за урагана

ВАШИНГТОН, 26 авг — РИА Новости. Ураган "Харви", обрушившийся на побережье американского штата Техас, оставил без электричества почти 300 тысяч человек, передает издание Dallas News.
Отмечается, что вскоре эти показатели возросли до 293 тысяч. Кроме того, нарушена работа мобильной связи. Американские СМИ также сообщают о разрушении нескольких десятков домов в результате урагана.
Power outages approach 300,000 as storm’s effects spread https://t.co/8bjERY7Di8 pic.twitter.com/tjUR3dAuyq— Dallas Morning News (@dallasnews) 26 августа 2017 г.
Согласно данным Национального центра США по предупреждению ураганов, в настоящее время мощность "Харви" понизилась до первого уровня — низшей категории.
"Харви" уже стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к затоплению города Новый Орлеан в Луизиане.