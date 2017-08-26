Очевидцы делятся фото и видео разрушительного урагана "Харви"

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Пользователи социальных сетей продолжают публиковать фото и видео последствий мощного урагана "Харви", который обрушился на тихоокеанское побережье Техаса этой ночью.
На фото запечатлены населенный пункт Сиенна, города Рокпорт и Фултон.
Strong winds––a possible tornado––heavily damaged some homes in Sienna Plantation overnight https://t.co/UjDGUrym1z #HurricaneHarvey pic.twitter.com/s9mQH6kerG— Matt Keyser (@writeonkeyser) August 26, 2017
Heavy damage between Rockport & Fulton.#HurricaneHarvey #Texas pic.twitter.com/l2mArMmQRS— Jonathan Lee Riches (@xxxlawsuitxxx) August 26, 2017
First light reveals heavy damage in Rockport, TX. #hurricaneharvey. pic.twitter.com/SA41YeBLjZ— ((((Hawks)))) (@rhollister57) August 26, 2017
На видео город Аранзас Пас.
Widespread flooding and wind damage in Rockport Texas this morning. #HurricaneHarvey #txwx pic.twitter.com/I29DIR430B— Ian Shelton (@IanMckayWx) August 26, 2017
Режим ЧП
В среду в Техасе введен режим чрезвычайного положения, эвакуированы жители нескольких городов. Федеральные власти направили в штат дополнительные отряды служб спасения.
"Тем, кто намерен остаться, к сожалению, <…> следует приготовиться и написать ручкой на предплечье свое имя и номер социального страхования… Единственный совет, который мы можем дать, уезжайте сейчас", — предупредил исполняющий обязанности губернатора Техаса Патрик Ройс.
"Катастрофические затопления"
Разрушительный циклон причинил значительный ущерб хозяйству штата. Более 155 тысяч американцев остались без света. Всего в районе, по которому нанесла удар стихия, находится около 4,6 миллионов человек.
Отдельные населенный пункты буквально ушли под воду. В Национальном центре США по предупреждению ураганов заявили, что "хотя "Харви" пришел на побережье, угроза дождей только начинается".
No power since 2:30 am and #HurricaneHarvey is still pounding us this morning. Non stop since Fri evening. @weatherchannel pic.twitter.com/ktR7VZIDTx— Joe Friar (@joefriar) August 26, 2017
Bayous in #houston beginning to swell into running paths. #HurricaneHarvey pic.twitter.com/fj8j7975rq— Rosa Flores (@RosaFlores) August 26, 2017
"Ожидаются катастрофические и опасные для жизни затопления", — сообщили в ведомстве. Разгул стихии не прекратится до середины следующей недели, метеорологи советуют жителям, эвакуированным из района стихийного бедствия, не возвращаться в свои дома вплоть до отмены режима ЧП.
Ураган ослаб
Мощные порывы ветра сопровождались тропическим ливнем. Скорость воздушных масс достигала 200 километров в час. Спустя несколько часов после первого удара стихии метеорологи сообщили о том, что ураган теряет силу.
Ночью циклону была присвоена наименьшая (первая) степень опасности по пятибалльной шкале, что соответствует скорости ветра 150 километров в час.
Вид из космоса
Ученые NASA засняли ураган из космоса. В агентстве также подтвердили прогнозы синоптиков, которые считают, что циклон слабеет.
Накануне удара стихии специалисты Национального управления океанических и атмосферных исследований США сняли на видео сбор данных в эпицентре циклона.
These pilots braved #HurricaneHarvey for the sake of science. Here's what they saw: pic.twitter.com/CsGnqhuyQq— AJ+ (@ajplus) August 26, 2017
Американские метеорологи, в свою очередь, наглядно продемонстрировали, чем опасен нынешний ураган.
Category 1-5 in 90 seconds. #HurricaneHarvey pic.twitter.com/3hMtwRFSIF— Cameron Conaway 🌉 (@CameronConaway) August 26, 2017
Самый мощный за 12 лет
Ураган "Харви" грозил стать самым мощным для США со времен "Катрины", унесшей в 2005 году жизни более 1000 человек. Опасаясь многочисленных жертв, президент США Дональд Трамп несколько раз предупредил соотечественников о необходимости "соблюдать правила безопасности" и в точности следовать указаниям экстренных служб. На данный момент сведений о погибших нет, сообщается о 10 пострадавших. В районах стихийного бедствия работают тысячи спасателей.