Во Франции мужчину задержали за подготовку атак на ночные гей-клубы

Полиция Франции во время операции в районе Сен-Дени. Архивное фото

Полиция Франции во время операции в районе Сен-Дени. Архивное фото

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Полиция Франции задержала в коммуне Сен-Дени молодого человека, подозреваемого в подготовке атаки на ночные клубы секс-меньшинств, передает радиостанция France Bleu.

По данным радиостанция, 22-летний мужчина в пятницу предстал перед следственным судьей в Париже и в субботу был помещен под стражу.

Полиция предполагает, что он планировал атаки на бары, ночные клубы и места, которые посещают сексуальные меньшинства. Отмечается, что его план не был до конца разработан.

На данный момент не установлено, имел ли подозреваемый связи с членами радикальных движений.