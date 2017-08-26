В Марселе преступник напал с ножом на прохожих

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Вооруженный ножом мужчина напал на пешеходов во французском Марселе, пострадали три человека. Об этом сообщает местное издание La Provence.

Инцидент произошел в субботу около 07:00 по местному времени (08:00 мск).

Нападавший задержан и доставлен в психиатрическое отделение больницы. На данный момент инцидент не рассматривается как теракт.

По данным издания, нападавшему 35 лет, он уроженец Парижа и известен полиции по ряду уголовных преступлений, в частности краж.

Le Point сообщает, что нападение связано с попыткой ограбления. Чтобы остановить преступника, полицейским пришлось применить электрошокер.

Один из пострадавших получил легкие ранения головы, еще двое — шеи и спины. Все трое уже выписаны из больницы.

#Rediff Piétons fauchés à Marseille: "Il a beaucoup de mal à expliquer ce qui s'est passé ces derniers-jours" https://t.co/WoPjkZ3QnP pic.twitter.com/Mwmv779Sqm — 20 Minutes (@20Minutes) 26 августа 2017 г.

​Нападение на полицейских у Букингемского дворца

В пятницу вечером преступник, вооруженный мечом, с криками "Аллах Акбар" напал на полицейских у Букингемского дворца в центре Лондона.

Стражи порядка заметили подозрительного мужчину после того, как он припарковался на своей машине в запрещенном месте. При осмотре автомобиля в салоне был обнаружен четырехфутовый (около 122 сантиметров) меч.

После этого полицейские решили задержать мужчину, тот оказал сопротивление и был нейтрализован с помощью слезоточивого газа. Полицейские получили незначительные травмы.

Расследованием нападения занимается контртеррористическое управление. Известно, что подозреваемый является уроженцем пригорода Лутона.

Нападение на военный патруль в центре Брюсселя

В тот же день вооруженный мачете мужчина напал на военный патруль в Брюсселе. В результате два солдата получили незначительные ранения, нападавший был тяжело ранен и позднее умер в больнице.

Злоумышленником оказался 30-летний уроженец Сомали, ранее не замеченный в связях с террористами. Полиция квалифицировала случившееся как теракт.

По сообщениям телеканала RTBF, сразу после нападения на военных неизвестный попытался поджечь полицейский участок в центре Брюсселя. Бутылка с зажигательной смесью прилетела во входную дверь здания, задержать злоумышленника не удалось.

Нападение на прохожих в Турку

За неделю до этого в финском Турку 18-летний выходец из Марокко напал с ножом на прохожих. Погибли две женщины, еще восемь человек были ранены. Полицейские ранили злоумышленника в ногу и задержали его.

Полиция начала расследование по статье терроризм. По подозрению в причастности к нападению были задержаны два человека, позднее их отпустили.