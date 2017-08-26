В Марселе преступник напал с ножом на прохожих

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Вооруженный ножом мужчина напал на пешеходов во французском Марселе, пострадали три человека. Об этом сообщает местное издание La Provence.
Инцидент произошел в субботу около 07:00 по местному времени (08:00 мск).
По данным издания, нападавшему 35 лет, он уроженец Парижа и известен полиции по ряду уголовных преступлений, в частности краж.
Le Point сообщает, что нападение связано с попыткой ограбления. Чтобы остановить преступника, полицейским пришлось применить электрошокер.
Один из пострадавших получил легкие ранения головы, еще двое — шеи и спины. Все трое уже выписаны из больницы.
#Rediff Piétons fauchés à Marseille: "Il a beaucoup de mal à expliquer ce qui s'est passé ces derniers-jours" https://t.co/WoPjkZ3QnP pic.twitter.com/Mwmv779Sqm— 20 Minutes (@20Minutes) 26 августа 2017 г.
Нападение на полицейских у Букингемского дворца
В пятницу вечером преступник, вооруженный мечом, с криками "Аллах Акбар" напал на полицейских у Букингемского дворца в центре Лондона.
После этого полицейские решили задержать мужчину, тот оказал сопротивление и был нейтрализован с помощью слезоточивого газа. Полицейские получили незначительные травмы.
Расследованием нападения занимается контртеррористическое управление. Известно, что подозреваемый является уроженцем пригорода Лутона.
Нападение на военный патруль в центре Брюсселя
В тот же день вооруженный мачете мужчина напал на военный патруль в Брюсселе. В результате два солдата получили незначительные ранения, нападавший был тяжело ранен и позднее умер в больнице.
По сообщениям телеканала RTBF, сразу после нападения на военных неизвестный попытался поджечь полицейский участок в центре Брюсселя. Бутылка с зажигательной смесью прилетела во входную дверь здания, задержать злоумышленника не удалось.
Нападение на прохожих в Турку
Полиция начала расследование по статье терроризм. По подозрению в причастности к нападению были задержаны два человека, позднее их отпустили.