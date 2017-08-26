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В мире

В Марселе преступник напал с ножом на прохожих

17:5226.08.2017
(обновлено: 17:54 26.08.2017)
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© AFP 2017 / Boris HorvatСпецслужбы в Марселе. Архивное фотоСпецслужбы в Марселе. Архивное фото
© AFP 2017 / Boris Horvat

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Вооруженный ножом мужчина напал на пешеходов во французском Марселе, пострадали три человека. Об этом сообщает местное издание La Provence.

Инцидент произошел в субботу около 07:00 по местному времени (08:00 мск).

Полиция работает на месте наезда фургона на толпу людей в Лондоне. 19 июня 2017
© REUTERS / Neil Hall
"Ответный терроризм": что если это — будущее Европы
Нападавший задержан и доставлен в психиатрическое отделение больницы. На данный момент инцидент не рассматривается как теракт.

По данным издания, нападавшему 35 лет, он уроженец Парижа и известен полиции по ряду уголовных преступлений, в частности краж.

Le Point сообщает, что нападение связано с попыткой ограбления. Чтобы остановить преступника, полицейским пришлось применить электрошокер.

Один из пострадавших получил легкие ранения головы, еще двое — шеи и спины. Все трое уже выписаны из больницы.

​Нападение на полицейских у Букингемского дворца

В пятницу вечером преступник, вооруженный мечом, с криками "Аллах Акбар" напал на полицейских у Букингемского дворца в центре Лондона.

На месте нападения на полицейских у Букингемского дворца в Лондоне, 26.08.2017
© AP Photo / Lauren Hurley
В Лондоне двое полицейских получили ранения при нападении мужчины с ножом
Стражи порядка заметили подозрительного мужчину после того, как он припарковался на своей машине в запрещенном месте. При осмотре автомобиля в салоне был обнаружен четырехфутовый (около 122 сантиметров) меч.

После этого полицейские решили задержать мужчину, тот оказал сопротивление и был нейтрализован с помощью слезоточивого газа. Полицейские получили незначительные травмы.

Расследованием нападения занимается контртеррористическое управление. Известно, что подозреваемый является уроженцем пригорода Лутона.

Нападение на военный патруль в центре Брюсселя

В тот же день вооруженный мачете мужчина напал на военный патруль в Брюсселе. В результате два солдата получили незначительные ранения, нападавший был тяжело ранен и позднее умер в больнице.

Бельгийские полицейские. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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В Брюсселе неизвестный бросил коктейль Молотова в полицейский участок
Злоумышленником оказался 30-летний уроженец Сомали, ранее не замеченный в связях с террористами. Полиция квалифицировала случившееся как теракт.

По сообщениям телеканала RTBF, сразу после нападения на военных неизвестный попытался поджечь полицейский участок в центре Брюсселя. Бутылка с зажигательной смесью прилетела во входную дверь здания, задержать злоумышленника не удалось.

Нападение на прохожих в Турку

Поминальные свечи и цветы на Рыночной площади в Турку, Финляндия. 19 августа 2017
© REUTERS / Lehtikuva/ Vesa Moilanen
Напавший на людей в Турку избирал своей целью женщин
За неделю до этого в финском Турку 18-летний выходец из Марокко напал с ножом на прохожих. Погибли две женщины, еще восемь человек были ранены. Полицейские ранили злоумышленника в ногу и задержали его.

Полиция начала расследование по статье терроризм. По подозрению в причастности к нападению были задержаны два человека, позднее их отпустили.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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nikoshutov 050904
Финны чрезмерно добры. Надо было по ножовщика на месте затоптать в асфальт кованными ботинками.
18:13
26.08.2017
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