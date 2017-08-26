СМИ: в Марокко отпустили двоих подозреваемых в связи с терактами в Испании

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Марокканские власти отпустили двоих подозреваемых в связях с террористами, совершившими теракты в Испании, сообщает издание Vanguardia.

Под арестом остается один человек, задержанный рядом с марокканским городом Надор, который, по данным издания, не подозревается в прямой связи с терактами, но он оправдывал теракт в Барселоне в социальных сетях. Газета отмечает, что он планировал нападение на посольство Испании в Рабате.

Ранее правоохранительные органы Марокко задержали двух человек по подозрению в связях с террористами, совершившими теракты в Каталонии. Предполагается, что один из задержанных был двоюродным братом Мусы и Дрисса Укабиров (Муса был ликвидирован полицией при попытке террористической атаки в Камбрильсе, его брат Дрисс был задержан после теракта в Барселоне). Вторым задержанным стал человек, который попросил прощения за произошедший теракт в соцсетях. Позже полиция Марокко задержала в Касабланке и третьего подозреваемого, который, по данным правоохранительных органов, был соседом Юнеса Абуякуба, исполнителя теракта в центре Барселоны.

Днем 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ*. Позже в тот же день аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали.

По информации правоохранителей, в группировку, которая стоит за терактами, входили 12 человек. Четверо из них арестованы, пять были уничтожены после теракта в Камбрильсе. Еще двое, в том числе главный организатор терактов имам Абдельбаки эс-Сати, погибли накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы. Водитель фургона, наехавшего на толпу в Барселоне, 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, был ликвидирован в ходе спецоперации в Субиратсе 21 августа.

* террористическая организация, запрещенная в России