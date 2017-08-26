В Ливане задержали боевика ИГ*, планировавшего убить офицера армии

БЕЙРУТ, 26 авг — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Спецслужбы Ливана арестовали боевика запрещенной в РФ и других странах террористической группировки "Исламское государство"*, который планировал убийство одного из высокопоставленных офицеров ливанской армии, сообщается в полученной РИА Новости копии заявления командования ливанских вооруженных сил.

"В процессе наблюдения за террористическими ячейками и в рамках операции на опережение сотрудники специального отдела арестовали боевика ИГ по прозвищу Хасан Хамед Аль-Хасан, который занимался в группировке вопросами безопасности и логистики и был уполномочен группой главарей ИГ подготовить убийство одного из высокопоставленных офицеров ливанской армии", — говорится в документе.

Согласно документу, для достижения цели террорист собрал группу боевиков, обеспечил себя необходимым оружием и взрывчаткой, а так же вел наблюдение за домом намеченной жертвы.

Ливанская армия неделю назад начала операцию по освобождению от ИГ пограничных с Сирией территорий в горных районах Раас-Баалбек и Аль-Каа. Командование вооруженных сил во вторник заявило, что было освобождено 100 квадратных километров из 120 захваченных. Армия Ливана проводит операцию самостоятельно без координации с сирийскими войсками и "Хезболлах".

* Террористическая организация, запрещенная в России.