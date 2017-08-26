Додон прокомментировал идею кабмина обсудить в ООН вывод иностранных сил

КИШИНЕВ, 26 авг – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил РИА Новости, что намерение кабмина республики поднять на Генассамблее ООН тему вывода иностранных военных, вероятно, останется только на уровне деклараций, отметив, что этот очередной антироссийский демарш связан лишь с желанием заручиться поддержкой Запада.

Ранее постпред республики при ООН Виктор Морару направил в секретариат ООН письмо, в котором сказано, что страна рассчитывает вынести на предстоящую 72-ю сессию Генеральной Ассамблеи вопрос о выводе из страны иностранных военных. Позже в МИД Молдавии заявили, что "инициатива не касается вывода российских военнослужащих, которые входят в трехсторонние миротворческие силы в Зоне безопасности Приднестровского региона", а "позволит рассмотреть в конструктивном ключе Генассамблеей ООН вопроса незаконного размещения оперативной группы вооруженных сил РФ".

"Уверен, что этот очередной антироссийский демарш правительства Молдавии останется только на уровне деклараций и направлен на внешнего западного потребителя в надежде заручиться поддержкой для получения очередной дозы финансовых вливаний", — заявил в субботу Додон РИА Новости.

По его словам, "правительство Молдавии уже дало задний ход, признав ошибку, что нельзя трогать миротворческую операцию на Днестре, и скорректировало свою декларацию".

"Это показывает непрофессионализм молдавских чиновников в этом вопросе и спешность в декларациях для того, чтоб угодить своим кураторам. Ничего общего с интересами Молдавии это не имеет, и уверен, что не поддерживается большинством молдавского народа. Надеюсь, что все эти демарши не приведут к дестабилизации ситуации на Днестре и не приведут к принятию жестких решений со стороны наших российских партнеров по отношению к гражданам Молдавии", — отметил Додон.

Посол Молдавии в Москве Андрей Негуца ранее был вызван в МИД РФ из-за инициативы Кишинева о внесении в повестку дня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН вопроса о "выводе иностранных вооруженных сил" из страны. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обратил внимание на провокационную инициативу Кишинева, подчеркнув, что "в Москве рассматривают этот шаг, игнорирующий подлинные первопричины и реалии присутствия ограниченного российского воинского контингента на Днестре, как еще одно звено в череде недружественных акций, предпринимаемых в последнее время в Кишиневе противниками позитивных изменений в российско-молдавских отношениях".