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В мире

Додон прокомментировал идею кабмина обсудить в ООН вывод иностранных сил

17:0426.08.2017
(обновлено: 17:23 26.08.2017)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон. Архивное фотоПрезидент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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КИШИНЕВ, 26 авг – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил РИА Новости, что намерение кабмина республики поднять на Генассамблее ООН тему вывода иностранных военных, вероятно, останется только на уровне деклараций, отметив, что этот очередной антироссийский демарш связан лишь с желанием заручиться поддержкой Запада.

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Провокационная инициатива: посла Молдавии вызвали в МИД
Ранее постпред республики при ООН Виктор Морару направил в секретариат ООН письмо, в котором сказано, что страна рассчитывает вынести на предстоящую 72-ю сессию Генеральной Ассамблеи вопрос о выводе из страны иностранных военных. Позже в МИД Молдавии заявили, что "инициатива не касается вывода российских военнослужащих, которые входят в трехсторонние миротворческие силы в Зоне безопасности Приднестровского региона", а "позволит рассмотреть в конструктивном ключе Генассамблеей ООН вопроса незаконного размещения оперативной группы вооруженных сил РФ".

"Уверен, что этот очередной антироссийский демарш правительства Молдавии останется только на уровне деклараций и направлен на внешнего западного потребителя в надежде заручиться поддержкой для получения очередной дозы финансовых вливаний", — заявил в субботу Додон РИА Новости.

По его словам, "правительство Молдавии уже дало задний ход, признав ошибку, что нельзя трогать миротворческую операцию на Днестре, и скорректировало свою декларацию".

Здание парламента Молдавии. Архивное фото
© Фото : Sputnik Moldova/Мирослав Ротарь
Кишинев заявил о просьбе Москвы отказаться от идеи вывода российских войск
"Это показывает непрофессионализм молдавских чиновников в этом вопросе и спешность в декларациях для того, чтоб угодить своим кураторам. Ничего общего с интересами Молдавии это не имеет, и уверен, что не поддерживается большинством молдавского народа. Надеюсь, что все эти демарши не приведут к дестабилизации ситуации на Днестре и не приведут к принятию жестких решений со стороны наших российских партнеров по отношению к гражданам Молдавии", — отметил Додон.

Посол Молдавии в Москве Андрей Негуца ранее был вызван в МИД РФ из-за инициативы Кишинева о внесении в повестку дня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН вопроса о "выводе иностранных вооруженных сил" из страны. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обратил внимание на провокационную инициативу Кишинева, подчеркнув, что "в Москве рассматривают этот шаг, игнорирующий подлинные первопричины и реалии присутствия ограниченного российского воинского контингента на Днестре, как еще одно звено в череде недружественных акций, предпринимаемых в последнее время в Кишиневе противниками позитивных изменений в российско-молдавских отношениях".

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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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bumbak3
Молдавский политолог Владимир Букарский пояснил, дипломатическое ведомство не подчинено президенту страны Игорю Додону, который выступает за улучшение отношений с Россией.
17:42
26.08.2017
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ggg123456
Додону надо собирать вещи и к януковичу.
17:32
26.08.2017
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Финиш .ru404
ggg123456, Для этого нужно за 3 года украсть хотя бы половину от Витьки, хотя бы миллиардов 20$.
17:42
26.08.2017
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