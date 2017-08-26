Иракские ополченцы нашли в Талль-Афаре "крупнейший штаб коммуникаций" ИГ*

Иракский шиитский ополченец во время столкновений с исламскими боевиками в Талль-Афаре, Ирак. 26 августа 2017

Иракский шиитский ополченец во время столкновений с исламскими боевиками в Талль-Афаре, Ирак. 26 августа 2017

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Иракское шиитское ополчение, участвующее вместе с армией в наступлении на группировку ИГ* в Талль-Афаре, заявило об обнаружении крупнейшего штаба коммуникаций террористов.

Военные и ополчение ведут операцию в Талль-Афаре с 20 августа и уже взяли под контроль большую часть города, который является последним крупным оплотом ИГ на границе Ирака и Сирии.

"Четвертая бригада ополчения нашла крупнейший центр связи ИГ на северо-востоке города Талль-Афар", — говорится в сообщении на сайте ополчения.

Ополченцы отметили, что террористы "полностью сожгли центр, чтобы скрыть всю свою информацию".

* Террористическая огранизация, запрещенная в России.