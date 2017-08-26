Турецкий суд арестовал предполагаемого командира ИГ*

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Суд в турецкой провинции Эскишехир в субботу арестовал предполагаемого "командира" террористической группировки "Исламское государство"*, сообщает газета Hurriyet.

Власти Турции задержали 41-летнего иракца с инициалами С.Е.Т. в ходе рейда в одном из отелей провинции Эскишехир в рамках расследования против ИГ. Полное имя подозреваемого не называется.

Ранее предполагаемый "командир" ИГ находился в иракской тюрьме по обвинению в заговоре с целью убийства бывшего премьер-министра Ирака Нури аль-Малики. По данным издания, он сбежал из тюрьмы при помощи представителей радикальной группировки.

Еще четыре человека, подозреваемых в связях с "командиром" ИГ, после прохождения необходимых процедур в полиции были направлены в специальные центры для депортации.

* Террористическая организация, запрещенная в России.