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В мире

На "украинских крыльях" летает весь мир, заявил Порошенко

Сюжет:
Ситуация на Украине. Август 2017 (268)
16:3726.08.2017
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© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко на церемонии выкатки многоцелевого грузового самолета АН-132. Архивное фотоПрезидент Украины Петр Порошенко на церемонии выкатки многоцелевого грузового самолета АН-132. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в поздравлении авиаторов с профессиональным праздником заявил, что весь мир летает на "украинских крыльях".

"Благодаря вам на украинских крыльях летает весь мир, а Украина носит гордое звание авиационного государства", — написал он в Facebook.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, в свою очередь, назвал изобретениями украинцев "первые модели Игоря Сикорского" и современные самолеты-гиганты "Руслан" и "Мария". Он отметил, что эти летательные аппараты являются "отдельным знаковым фондом мирового наследия авиастроения".

Лучше сосредоточиться на кукурузе

Презентация первого экспериментального образца украинского реактивного самолета нового поколения АН-158 на ГП Антонов в Киеве. 2010 год
© РИА Новости / Григорий Василенко
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Прощай, "Антонов": на Украине ликвидируют легендарный авиаконцерн
Пользователи Twitter и Facebook не преминули высмеять высказывание Порошенко. Ему напомнили, что Украина не является крупнейшим в мире производителем самолетов и посоветовали не позориться и "сосредоточиться на кукурузе".

Другие задались вопросом, есть ли у Украины другие поводы для гордости кроме советского наследия, от которого она "так яро отнекивается".

Трудовая победа

В декабре 2016 года Порошенко принял участие в торжественной презентации грузового самолета Ан-132D, построенного на украинском предприятии "Антонов" без использования российских комплектующих в рамках совместного проекта с Саудовской Аравией.

Авиационный завод ГП Антонов на Украине. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Украинским авиапредприятиям запретили сотрудничать с Россией
"Не могу не отметить, что сегодняшнее событие — это результате не только настойчивой работы завода "Антонова" но и десятков украинских предприятий, которые на сегодня демонстрируют эффективное сотрудничество. Это наша совместная трудовая победа", — заявил глава государства.

Он добавил, что самолет разработан и построен в рекордно короткий срок, за полтора года, впереди ждут испытания и дальнейшее усовершенствование.

© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкЦеремония выкатки многоцелевого грузового самолета АН-132 в цехе самолетостроительного предприятия "Антонов". 2016 год
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Церемония выкатки многоцелевого грузового самолета АН-132 в цехе самолетостроительного предприятия "Антонов". 2016 год

Ликвидация "Антонова"

На фоне громких заявлений о планах строительства самолетов на "Антонове" в июле 2017 года стало известно, что правительство Украины решило создать специальную комиссию, которая займется окончательной ликвидацией авиаконцерна в связи с его передачей в состав "Укроборонпрома". Компания и связанные с ней структуры должны быть расформированы за два месяца, а через три комиссия должна полностью расплатиться по долгам концерна.

Авиационный завод ГП Антонов на Украине
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Мнение: авиастроительная отрасль Украины прекратила свое существование
Решение об упразднении "Антонова" было принято в 2016 году из-за передачи "Укроборонпрому" его предприятий — Харьковского и Киевского авиазаводов (ХГАПП и Киевский завод гражданской авиации). Тогда в Минэкономразвития Украины объяснили решение необходимостью урегулировать правовые моменты интеграции "Антонова" и "Укрооборонпрома". При этом также заявлялось о планах создать на базе авиаконцерна самолетостроительный кластер.

В самом "Антонове" подчеркивали, что ликвидация концерна не означает прекращение деятельности предприятия, а реструктуризация позволит "сделать украинскую авиационную отрасль единым мощным механизмом с четкой координацией развития, позволит глубже интегрироваться в мировой рынок и внедрять международные стандарты".

© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкИспытательный цех предприятия "Серийный завод "АНТОНОВ", филиал компании ГП "Антонов", где налажено серийное производство самолетов "Антонов"
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Испытательный цех предприятия "Серийный завод "АНТОНОВ", филиал компании ГП "Антонов", где налажено серийное производство самолетов "Антонов"

Ни одного самолета

Украинский военно-транспортный самолет Ан-178 на 51-м международном парижском авиасалоне Paris Air Show - Le Bourget 2015
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Эксперт: "Антонов" мечется, но его самолеты уже никому не нужны
Между тем в 2016 году на Украине не было собрано ни одного самолета. Как пояснил в октябре прошлого года представитель "Антонова" Андрей Хаустов, причина кроется в прекращении поставок российских комплектующих: имевшийся запас деталей для ближнемагистральных самолетов Ан-148 и Ан-158 закончился еще в 2014 году.

Руководство авиаконцерна заявило, что программу импортозамещения российских комплектующих планируется завершить к концу 2017 года, в дальнейшем детали планируется закупать в Европе, США и Канаде.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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virshych
Спасибо за новость. Посмеялся от души!!!
16:45
26.08.2017
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