На "украинских крыльях" летает весь мир, заявил Порошенко

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в поздравлении авиаторов с профессиональным праздником заявил, что весь мир летает на "украинских крыльях".

"Благодаря вам на украинских крыльях летает весь мир, а Украина носит гордое звание авиационного государства", — написал он в Facebook.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, в свою очередь, назвал изобретениями украинцев "первые модели Игоря Сикорского" и современные самолеты-гиганты "Руслан" и "Мария". Он отметил, что эти летательные аппараты являются "отдельным знаковым фондом мирового наследия авиастроения".

Лучше сосредоточиться на кукурузе

Пользователи Twitter и Facebook не преминули высмеять высказывание Порошенко. Ему напомнили, что Украина не является крупнейшим в мире производителем самолетов и посоветовали не позориться и "сосредоточиться на кукурузе".

Другие задались вопросом, есть ли у Украины другие поводы для гордости кроме советского наследия, от которого она "так яро отнекивается".

Трудовая победа

В декабре 2016 года Порошенко принял участие в торжественной презентации грузового самолета Ан-132D, построенного на украинском предприятии "Антонов" без использования российских комплектующих в рамках совместного проекта с Саудовской Аравией.

"Не могу не отметить, что сегодняшнее событие — это результате не только настойчивой работы завода "Антонова" но и десятков украинских предприятий, которые на сегодня демонстрируют эффективное сотрудничество. Это наша совместная трудовая победа", — заявил глава государства.

Он добавил, что самолет разработан и построен в рекордно короткий срок, за полтора года, впереди ждут испытания и дальнейшее усовершенствование.

Ликвидация "Антонова"

На фоне громких заявлений о планах строительства самолетов на "Антонове" в июле 2017 года стало известно, что правительство Украины решило создать специальную комиссию, которая займется окончательной ликвидацией авиаконцерна в связи с его передачей в состав "Укроборонпрома". Компания и связанные с ней структуры должны быть расформированы за два месяца, а через три комиссия должна полностью расплатиться по долгам концерна.

Решение об упразднении "Антонова" было принято в 2016 году из-за передачи "Укроборонпрому" его предприятий — Харьковского и Киевского авиазаводов (ХГАПП и Киевский завод гражданской авиации). Тогда в Минэкономразвития Украины объяснили решение необходимостью урегулировать правовые моменты интеграции "Антонова" и "Укрооборонпрома". При этом также заявлялось о планах создать на базе авиаконцерна самолетостроительный кластер.

В самом "Антонове" подчеркивали, что ликвидация концерна не означает прекращение деятельности предприятия, а реструктуризация позволит "сделать украинскую авиационную отрасль единым мощным механизмом с четкой координацией развития, позволит глубже интегрироваться в мировой рынок и внедрять международные стандарты".

Ни одного самолета

Между тем в 2016 году на Украине не было собрано ни одного самолета. Как пояснил в октябре прошлого года представитель "Антонова" Андрей Хаустов, причина кроется в прекращении поставок российских комплектующих: имевшийся запас деталей для ближнемагистральных самолетов Ан-148 и Ан-158 закончился еще в 2014 году.

Руководство авиаконцерна заявило, что программу импортозамещения российских комплектующих планируется завершить к концу 2017 года, в дальнейшем детали планируется закупать в Европе, США и Канаде.