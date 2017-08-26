На "украинских крыльях" летает весь мир, заявил Порошенко

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в поздравлении авиаторов с профессиональным праздником заявил, что весь мир летает на "украинских крыльях".
"Благодаря вам на украинских крыльях летает весь мир, а Украина носит гордое звание авиационного государства", — написал он в Facebook.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, в свою очередь, назвал изобретениями украинцев "первые модели Игоря Сикорского" и современные самолеты-гиганты "Руслан" и "Мария". Он отметил, что эти летательные аппараты являются "отдельным знаковым фондом мирового наследия авиастроения".
Лучше сосредоточиться на кукурузе
Другие задались вопросом, есть ли у Украины другие поводы для гордости кроме советского наследия, от которого она "так яро отнекивается".
Трудовая победа
В декабре 2016 года Порошенко принял участие в торжественной презентации грузового самолета Ан-132D, построенного на украинском предприятии "Антонов" без использования российских комплектующих в рамках совместного проекта с Саудовской Аравией.
Он добавил, что самолет разработан и построен в рекордно короткий срок, за полтора года, впереди ждут испытания и дальнейшее усовершенствование.
Ликвидация "Антонова"
На фоне громких заявлений о планах строительства самолетов на "Антонове" в июле 2017 года стало известно, что правительство Украины решило создать специальную комиссию, которая займется окончательной ликвидацией авиаконцерна в связи с его передачей в состав "Укроборонпрома". Компания и связанные с ней структуры должны быть расформированы за два месяца, а через три комиссия должна полностью расплатиться по долгам концерна.
В самом "Антонове" подчеркивали, что ликвидация концерна не означает прекращение деятельности предприятия, а реструктуризация позволит "сделать украинскую авиационную отрасль единым мощным механизмом с четкой координацией развития, позволит глубже интегрироваться в мировой рынок и внедрять международные стандарты".
Ни одного самолета
Руководство авиаконцерна заявило, что программу импортозамещения российских комплектующих планируется завершить к концу 2017 года, в дальнейшем детали планируется закупать в Европе, США и Канаде.