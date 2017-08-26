Косачев назвал плохим сигналом пуск ракет КНДР после принятия резолюции ООН

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Проводя учения возле КНДР, США больше демонстрируют приверженность силовому сценарию развития ситуации, чем реальному прогрессу в мирном решении этой задачи, заявил журналистам в субботу глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Утром в субботу КНДР провела пуск трех баллистических ракет из района поселка Киттэрён в провинции Канвондо.

"Новые пуски северокорейских ракет после принятия жесткой резолюции Совбеза ООН по КНДР – весьма плохой сигнал. Для Пхеньяна логика "Васька слушает, да ест" сейчас абсолютно не выгодна, ибо дает карты в руки его оппонентам и сторонникам силовых решений, в том числе в обход ООН", — отметил сенатор.

По словам Косачева, Пхеньян может сам себя загнать в ситуацию, когда помочь ему будет крайне трудно даже тем, кто не является его прямыми оппонентами.

"Однако невозможно игнорировать и тот факт, что, после принятия согласованной резолюции и после смягчения взаимной тональности в Пхеньяне и в Вашингтоне на прошлой неделе, США опять проводят совместные с Южной Кореей показательные учения "Ulchi — Freedom Guardian", на которых, среди прочего, как сообщают в СМИ, отрабатывается "Оперативный план 5015", предполагающий нанесение удара по руководству КНДР", — подчеркнул политик.

Поэтому, когда Северная Корея выражает жесткий протест в связи с этими учениями, называя их "опасной военной провокацией", "считать это излишне нервной реакцией на безобидные действия оппонентов в крайне напряженной региональной обстановке не получается", считает глава комитета СФ.

По мнению Косачева, даже плановые учения можно, при желании, отложить, чтобы поддержать осторожный тренд к нормализации обстановки вокруг корейской проблемы. "И если этого не делают, значит, как говорится, это кому-нибудь нужно. Возможно, даже больше, чем реальный прогресс в мирном решении этой сложной международной задачи", — заключил парламентарий.

Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор. Президент США Дональд Трамп пообещал, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".

На прошлой неделе лидеры смягчили тональность своих заявлений. Ким Чен Ын заявил, что готов еще какое-то время посмотреть на поведение США, Трамп одобрил эти слова. Однако в понедельник США и Южная Корея начали совместные десятидневные учения "Ulchi — Freedom Guardian", которые в КНДР воспринимают как репетицию вооруженного конфликта.