В ДНР обвинили силовиков в подготовке срыва "школьного перемирия"

Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин выступает на памятном мероприятии Они не услышат последний звонок в Донецке

Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин выступает на памятном мероприятии Они не услышат последний звонок в Донецке

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Вооруженные силы Украины стягивают военную технику к линии соприкосновения в районе Мариуполя под прикрытием "школьного перемирия". Об этом заявил представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

По его словам, оперативное командование ДНР узнало о перемещении восьми танков 28-й отдельной механизированной бригады в направлении Старогнатовки.

Басурин добавил, что таким образом Киев не выполняет достигнутые соглашения в нормандском формате о полном бессрочном прекращении огня по всей линии соприкосновения.

"Вооруженные силы ДНР строго соблюдают режим тишины, и требуем того же от командования ВСУ, так как подобные договоренности должны выполняться зеркально обеими сторонами", — подчеркнул он.

Накануне с такими же претензиями выступили и власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). По информации официального представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, силовики обстреляли позиции ополченцев в районе Новозвановки и Калиново из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Пятая попытка перемирия

"Школьным перемирием" был назван очередной режим прекращения огня, договоренность о котором было достигнута на переговорах сторон в Минске. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. Это решение поддержали сторонами конфликта, ОБСЕ и мировое сообщество.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.