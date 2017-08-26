Трампа раскритиковали за запрет трансгендерам служить в армии

Президент США Дональд Трамп объявляет американским военнослужащим о новой политике страны во время войны в Афганистане. 21 августа 2017

Президент США Дональд Трамп объявляет американским военнослужащим о новой политике страны во время войны в Афганистане. 21 августа 2017

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Пользователи соцсетей раскритиковали Дональда Трампа за принятый им запрет на службу трансгендеров в армии США.

Примечательно, что большинство людей возмущены и другой инициативой американского президента — помиловать своего сторонника, 85-летнего шерифа Джо Арпайо, известным своим жестким отношением к нелегальным мигрантам.

"Запрет на службу в армии трансгендерам и помилование Арпайо в один день, и все это на фоне новостей об урагане "Харви". Дональд Трамп — омерзительный, трусливый и опасный человек", — написал в Twitter сценарист Бо Уиллимон.

"Помиловать Арпайо и запретить трансгендерам служить в один день… Что стало с этой страной?", — пишет Kaylin.

"За одну неделю Трамп, владеющий своей белой силой, дал власть неонацистам, запретил трансгендерам служить и освободил расиста…. За одну неделю!", — пишет Planet Marz.

"Еще один отвратительный ход (как и помилование), который не служит никакой реальной цели, кроме как навредить многообразию и разделить страну", — пишет Jules Cote.

"Это ужасно! Что еще этот человек собирается сделать!", — возмущается Anber.

"Трамп не уважает права меньшинств, поддерживает белых националистов, унижает женщин и каждый день находит способ подрывать гражданские права. Он ужасен", — написала конгресвумен Максин Уотерс.

Трансгендеры, которые сейчас служат в армии, также прокомментировали решение президента — они заявили, что это шаг назад в том, что касается гражданских прав, и это спровоцирует неравенство в вооруженных силах.

"Это создаст ситуацию, при которой будет полное неравенство в том, что касается отношения к военнослужащим-трансгендерам", — говорит 28-летняя офицер Дженнифер Симс, которая готовится к операции по смене пола.

Портал Vox в большой обзорной статей, посвященной запрету, пишет о том, что Трамп поставил под очередной удар все ЛГБТ-сообщество, в тои числе тех его представителей, что готовы отдавать жизнь, служа своей стране.

"Трамп успешно жертвует правами трансгендеров, потому что считает это политически целесообразным", — говорится в статье.

Находились пользователи, поддержавшие инициативу Трампа, но их совсем мало. "Трансгендеры не должны быть в армии. Если бог создал тебя мужчиной, оставайся мужчиной, если женщиной — оставайся женщиной. Все просто", — написал Brandon410.

"Он исправляет еще одну ошибку Обамы. Вооруженные силы — не место для социальной инженерии", — пишет realJohnEason.