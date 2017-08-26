Напавший на полицейских в Лондоне был вооружен мечом и кричал "Аллах Акбар"

Место нападения неизвестного мужчины на двух полицейских у Букингемского дворца в Лондоне. 26 августа 2017

Место нападения неизвестного мужчины на двух полицейских у Букингемского дворца в Лондоне. 26 августа 2017

ЛОНДОН, 26 авг — РИА Новости, Наталья Копылова. Преступник, напавший вечером в пятницу на полицейских у Букингемского дворца в Лондоне, был вооружен мечом и неоднократно выкрикивал "Аллах Акбар", сообщили в лондонской полиции.

В пятницу вечером злоумышленник на автомобиле Toyota Prius синего цвета припарковался в запрещенном месте у Букингемского дворца и перегородил дорогу полицейской машине, чем и привлек к себе внимание стражей порядка. По данным полиции, при осмотре автомобиля в салоне был обнаружен четырехфутовый (около 122 сантиметров) меч.

Заметив холодное оружие, полицейские решили задержать мужчину, который начал сопротивляться и размахивать мечом.

"Мужчина, который неоднократно выкрикивал "Аллах Акбар!", был обездвижен с помощью баллончика со слезоточивым газом", — сообщает полиция.

Отмечается, что при задержании мужчина ранил полицейских, в результате чего они получили незначительные травмы. Сам подозреваемый был госпитализирован, а затем доставлен в центральное отделение полиции для допроса. Его задержали по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений и нападении на полицейских, а также в соответствии с законом о терроризме. Инцидент расследуется контртеррористическим управлением лондонской полиции.

Задержанному мужчине 26 лет, он проживает недалеко от британского города Лутон.

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