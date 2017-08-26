В Донбассе неизвестные повредили памятник военным Нацгвардии Украины

КИЕВ, 26 авг — РИА Новости. Неизвестные повредили памятник военнослужащим Национальной гвардии Украины вблизи подконтрольного Киеву Бахмута в Донецкой области, сообщила в субботу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

"В Бахмутский отдел полиции поступило сообщение о том, что на трассе между Славянском и Бахмутом поврежден памятник военнослужащим Национальной гвардии Украины, погибшим здесь в ДТП в январе 2015 года", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, заявление поступило в полицию 24 августа в День независимости Украины. По данному факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

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