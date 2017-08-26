В Донбассе неизвестные повредили памятник военным Нацгвардии Украины

КИЕВ, 26 авг — РИА Новости. Неизвестные повредили памятник военнослужащим Национальной гвардии Украины вблизи подконтрольного Киеву Бахмута в Донецкой области, сообщила в субботу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
По данным ведомства, заявление поступило в полицию 24 августа в День независимости Украины. По данному факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
Под Бахмутом на Донбассе вандалы разбили памятник погибшим бойцам АТО#Донбасс #Бахмут #АТО #памятникhttps://t.co/E2ilSlBwyp pic.twitter.com/XGI6yOWdWQ— 112.ua (@news112ua) 25 августа 2017 г.