В Британии разбился легкомоторный самолет, два человека погибли

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Два человека погибли в крушении легкомоторного самолета Tiger Moth в субботу в графстве Дорсет на юго-западе Великобритании, сообщается на сайте полиции графства.

"К несчастью, в крушении погибли двое мужчин – пассажир 67 лет из Шефтсбери и пилот 64 лет из Бландфорда", — сообщил представитель полиции Дорсета Ричард Белл.

В субботу около 09:30 утра (11:28 мск) правоохранительные органы получили информацию о падении самолета к востоку от аэродрома Комптон Аббас. Службы спасения прибыли на место происшествия. Об инциденте проинформировано Управление по расследованию авиационных происшествий Великобритании.