Народная милиция ЛНР заявила о перехвате беспилотника силовиков

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2017 (189)

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

ЛУГАНСК, 26 авг — РИА Новости. Силами Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики был перехвачен беспилотный летательный аппарат украинских силовиков, сообщил в субботу на брифинге официальный представитель военного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

"В районе населенного пункта Желобок во время пролета над нашими позициями осуществлена принудительная посадка беспилотного летательного аппарата 58-й бригады ВСУ", — рассказал Марочко.

Спикер уточнил, что посаженный беспилотник идентифицирован как Skywalker X8. Аппарат был представлен журналистам на брифинге.

"Данные факты говорят о том, что украинское руководство не намерено соблюдать минские соглашения и осуществляет подготовку для эскалации конфликта на Донбассе", — заявил представитель Народной милиции.