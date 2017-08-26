Народная милиция ЛНР заявила о перехвате беспилотника силовиков

ЛУГАНСК, 26 авг — РИА Новости. Силами Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики был перехвачен беспилотный летательный аппарат украинских силовиков, сообщил в субботу на брифинге официальный представитель военного ведомства ЛНР Андрей Марочко.
Спикер уточнил, что посаженный беспилотник идентифицирован как Skywalker X8. Аппарат был представлен журналистам на брифинге.
"Данные факты говорят о том, что украинское руководство не намерено соблюдать минские соглашения и осуществляет подготовку для эскалации конфликта на Донбассе", — заявил представитель Народной милиции.