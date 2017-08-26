БЕРЛИН, 26 авг — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Зарубежные миссии бундесвера обошлись немецкому бюджету с 1992 года почти в 21 миллиард евро, сообщило агентство dpa со ссылкой на минобороны ФРГ.
Как говорится в заявлении замглавы фракции "Левые" в бундестаге Сабины Цимерманн, "зарубежные миссии бундесвера не только стоят целое состояние, но и много солдат заплатило за них жизнью", поэтому бундесвер "должен быть возвращен к цели своего основания, как оборонительная армия, и покинуть все зарубежные миссии". Заявление цитирует dpa.
В конце июля двое немецких военнослужащих погибли при крушении вертолета в Мали. Они участвовали в миротворческой миссии ООН.