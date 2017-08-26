В ФРГ подсчитали, сколько за 25 лет потратили на военные миссии за рубежом

БЕРЛИН, 26 авг — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Зарубежные миссии бундесвера обошлись немецкому бюджету с 1992 года почти в 21 миллиард евро, сообщило агентство dpa со ссылкой на минобороны ФРГ.

С 1991 года в 52 зарубежных миссиях приняли участие около 410 тысяч немецких военнослужащих, 108 человек погибли. Такие данные, по информации dpa, содержатся в ответе правительства ФРГ на запрос фракции партии "Левые" в бундестаге. Из 108 погибших 37 солдат были убиты в ходе терактов и сражений, заявили в минобороны.

Как говорится в заявлении замглавы фракции "Левые" в бундестаге Сабины Цимерманн, "зарубежные миссии бундесвера не только стоят целое состояние, но и много солдат заплатило за них жизнью", поэтому бундесвер "должен быть возвращен к цели своего основания, как оборонительная армия, и покинуть все зарубежные миссии". Заявление цитирует dpa.

В конце июля двое немецких военнослужащих погибли при крушении вертолета в Мали. Они участвовали в миротворческой миссии ООН.