В Одесской области три человека с битами напали на журналиста

КИЕВ, 26 авг — РИА Новости. Три человека с битами напали на журналиста одного из интернет-изданий в Одесской области, правоохранители завели дело, сообщила в субботу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

"Полиция Овидиопольского района задержала трех человек, которые совершили нападение на журналиста интернет-издания… Инцидент произошел, когда мужчина возвращался домой на своем авто. На проезжей части он увидел средство для остановки транспорта, остановился и вышел из машины. В этот момент три человека в балаклавах и с битами напали на него и нанесли телесные повреждения", — говорится в сообщении.

По данным полиции, открыто уголовное дело по статье "угроза или насилие в отношении журналиста" УК Украины, санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет. Досудебное расследование продолжается.

Украинское агентство УНИАН со ссылкой на полицию сообщает, что в результате нападения пострадал главный редактор местной газеты "Надднестрянская правда" Роман Варшанидзе.