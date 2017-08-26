В Грузии сообщили о ликвидации лесного пожара в районе Боржоми

ТБИЛИСИ, 26 авг — РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Пожар, который почти неделю бушевал в лесу в районе курортного Боржоми, ликвидирован, сообщило в субботу минобороны Грузии.
"Пожар в Боржомском ущелье ликвидирован, однако по решению премьер-министра чрезвычайный штаб будет работать еще несколько дней", — говорится в сообщении.
Крупный пожар в лесу около курортного Боржоми возник 20 августа. Сначала огонь смогли локализовать, однако из-за сильного ветра периодически появлялись новые очаги возгорания. В тушении главных очагов пожара в Боржомском лесу участвовали 1,5 тысячи пожарных и спасателей, вертолеты и самолет для помощи в борьбе с огнем направили Азербайджан, Турция, Армения и Белоруссия, готовность оказать помощь выразили Россия, США и страны ЕС.
На месте происшествия почти всю неделю находились премьер-министр Георгий Квирикашвили, члены кабмина, также на место прибыл президент Георгий Маргвелашвили.