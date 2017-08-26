Украина готовится сорвать "школьное перемирие", заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 26 авг — РИА Новости. Оперативное командование ДНР располагает данными о подготовке силовиками полного срыва "школьного перемирия", заявил заместитель командующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин.
"…Подтверждением готовящегося украинским военным командованием полного срыва "школьного перемирия" служит стягивание тяжелого вооружения к линии соприкосновения. Отмечено перемещение восьми танков 28-й отдельной механизированной бригады в направлении Старогнатовки", — сказал он.
Также он заявил, что Киев не соблюдает режим перемирия.
"С прискорбием отмечаю, что достигнутые соглашения в нормандском формате и закрепленные представителями контактной группы в Минске о полном бессрочном прекращении огня по всей линии соприкосновения украинской стороной в очередной раз не выполняется", — сказал Он.
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