Мощность урагана "Харви" в США упала до низшей категории

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Мощность урагана "Харви", обрушившегося на побережье американского штата Техас, понизилась до первого уровня, сообщает телеканал NBC.
По данным Национального центра США по предупреждению ураганов, на юго-восток Техаса обрушились сильные дожди. Максимальная скорость ветра сейчас составляет 90 миль в час (150 километров в час).
BREAKING: Hurricane Harvey now a Category 1 storm with 90 mph winds pic.twitter.com/lFJfrFIJXO— NBC News (@NBCNews) 26 августа 2017 г.
"Харви" уже стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к затоплению города Новый Орлеан в Луизиане.