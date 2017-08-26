Весь мир летает на "украинских крыльях", заявил Порошенко

КИЕВ, 26 авг — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинских авиаторов с профессиональным праздником и заявил, что на "украинских крыльях" летает весь мир.

На Украине в субботу отмечают День авиации.

"Искренне поздравляю украинских авиаторов с профессиональным праздником. Благодаря вам на украинских крыльях летает весь мир, а Украина носит гордое звание авиационного государства. Благополучия, счастья и безоблачного вам неба над головой!" — написал Порошенко на своей странице в Facebook в субботу.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман также поздравил украинцев с Днем авиации. "От имени правительства и от себя лично поздравляю с профессиональным праздником — Днем авиации Украины! Авиационная и авиастроительная отрасли являются гордостью отечественной промышленности, а изобретения украинцев — от первых моделей Игоря Сикорского до современных самолетов-гигантов "Руслан" и "Мрия" — являются отдельным знаковым фондом мирового наследия авиастроения", — приводит его поздравление пресс-служба кабмина.