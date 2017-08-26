Трамп объяснил, зачем запретил трансгендерам служить в армии

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Дональд Трамп запретил трансгендерам служить в армии. Об этом говорится в подписанном им меморандуме.
По разным оценкам, в американской армии служат от 1,3 тысячи до шести тысяч трансгендеров. И военные ведомства должны сами определиться, как поступить с ними. Кроме того Пентагону запретили использовать свои ресурсы для проведения операций по смене пола солдат.
Трамп уже поднимал тему службы трансгендеров в армии в конце июля. По его словам, "принятие этих людей на службу" приведет к "огромным медицинским расходам и неразберихе".
Тогда в Пентагоне заявили, что не имеют никакой информации о готовящемся решении Трампа и переадресовали вопрос в Белый дом.
Экс-глава Пентагона Эштон Картер раскритиковал идею Трампа. По его словам, в вооруженных силах уже есть трансгендеры, которые выполняют свою службу "эффективно и достойно".
"Отбор военнослужащих не по военной квалификации, а на других основаниях является социальной политикой и не имеет места в наших вооруженных силах", — заявил он.
В феврале Трамп отменил правило, введенное Обамой, о туалетах для трансгендеров в государственных школах. Ранее школьникам могли выбирать туалетные комнаты и раздевалки согласно тому, как они сами определяют свою половую принадлежность.
Трансгендеры — люди, гендерная идентификация которых не совпадает с биологическим полом.