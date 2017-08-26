Трамп объяснил, зачем запретил трансгендерам служить в армии

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Дональд Трамп запретил трансгендерам служить в армии. Об этом говорится в подписанном им меморандуме.

Согласно документу, из-за снятия администрацией Обамы запрета на военную службу трансгендеров снижается эффективность армии, повышаются расходы на ее содержание, нарушается слаженность отдельных подразделений. Закон вступит в силу 23 марта 2018 года.

По разным оценкам, в американской армии служат от 1,3 тысячи до шести тысяч трансгендеров. И военные ведомства должны сами определиться, как поступить с ними. Кроме того Пентагону запретили использовать свои ресурсы для проведения операций по смене пола солдат.

Трамп уже поднимал тему службы трансгендеров в армии в конце июля. По его словам, "принятие этих людей на службу" приведет к "огромным медицинским расходам и неразберихе".

Тогда в Пентагоне заявили, что не имеют никакой информации о готовящемся решении Трампа и переадресовали вопрос в Белый дом.

Экс-глава Пентагона Эштон Картер раскритиковал идею Трампа. По его словам, в вооруженных силах уже есть трансгендеры, которые выполняют свою службу "эффективно и достойно".

"Отбор военнослужащих не по военной квалификации, а на других основаниях является социальной политикой и не имеет места в наших вооруженных силах", — заявил он.

В феврале Трамп отменил правило, введенное Обамой, о туалетах для трансгендеров в государственных школах. Ранее школьникам могли выбирать туалетные комнаты и раздевалки согласно тому, как они сами определяют свою половую принадлежность.

Трансгендеры — люди, гендерная идентификация которых не совпадает с биологическим полом.