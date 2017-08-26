В США понизили мощность урагана "Харви"

Во время урагана Харви в Корпус-Кристи, штат Техас, в Мексиканском заливе. 25 августа 2017

Во время урагана Харви в Корпус-Кристи, штат Техас, в Мексиканском заливе. 25 августа 2017

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Ураган "Харви", обрушившийся на побережье Техаса в Мексиканском заливе, ослабил свою силу, категория урагана понизилась до третьей, сообщает Национальный центр США по предупреждению ураганов.

Урагану "Харви" в пятницу была присвоена четвертая степень по пятибалльной шкале, он принес на побережье Техаса ветер скоростью до 130 миль в час (примерно 210 километров в час).

"Ураган "Харви" третьей категории продолжает вызывать опасные для жизни штормовые приливы", — сообщается на сайте центра. Отмечается, что максимальная скорость ветра сейчас — 115 миль в час (185 километров в час).

По данным телеканала KRIS 6 News , аэропорт в городе Корпус-Кристи на юге Техаса закрыт. Он может восстановить работу в понедельник. Энергетическая компания AEP Texas сообщила в Twitter , что около 162 тысяч жителей в районе Корпус-Кристи остались без электричества.

Центр урагана сейчас находится в узком заливе между барьерными островами и материковым побережьем Техаса.

"Харви" уже стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к затоплению города Новый Орлеан в Луизиане.