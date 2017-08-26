В ДНР обвинили силовиков в почти 30 нарушениях перемирия за сутки

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (340)

ДОНЕЦК, 26 авг — РИА Новости. Украинские силовики почти 30 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сказал журналистам представитель оперативного командования ДНР.

"За прошедшие сутки ВС Украины 29 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 13 населённых пунктов республики, по которым применялись: танки, минометы, БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал представитель ведомства.

Также в оперативном командовании отметили, что в результате обстрела сгорел один дом в населенном пункте Спартак на северных окраинах Донецка.

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