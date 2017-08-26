Ураган "Харви" оставил без электричества 155 тысяч американцев

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В результате урагана "Харви" в американском городе Корпус-Кристи без электричества остались 155 тысяч человек, сообщает канал ABC.

"Харви" обрушился на тихоокеанское побережье в Техасе в ночь на субботу. В центре порыва ветра достигают 215 километров в час. Это самый мощный ураган со времен "Катрины", в результате которого в 2005 году погибли больше 1000 человек.

В случае с "Харви" крайне высока вероятность большого количества жертва и серьезных разрушений, сообщил директор Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям Брок Лонг.



Пока сообщается о не менее 10 пострадавших. Информации о жертвах в настоящий момент нет.