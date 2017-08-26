Источник уточнил данные о местонахождении бывшего премьера Таиланда

БАНГКОК, 26 авг – РИА Новости. Точное местонахождение бывшего премьер-министра Таиланда Йинглак Чинават, не явившейся в пятницу на оглашение приговора по уголовному делу о халатности и попустительстве коррупции, остается неизвестным, сообщил РИА Новости в субботу на условиях анонимности бывший депутат парламента от партии "Пхыа Тхаи" ("Ради Таиланда"), которую долгое время возглавляла Чинават.

"Вчера и сегодня распространился слух, что Йинглак Чинават находится в Дубаи, где живет ее брат Таксин. Сегодня об этом сообщали CNN Рейтер , но также со ссылкой на членов нашей партии, "слышавших", что Чинават прибыла в Дубаи. Однако никаких подтверждений того, что Йинглак действительно находится в Дубаи, пока нет. Семья Чинават и партия "Пхыа Тхаи" пока никаких официальных заявлений на эту тему не делали", — сказал собеседник агентства.

"На самом деле, Дубаи – это самое логичное предположение, но пока это не установленный факт", — сказал он.

В субботу международные СМИ сообщили со ссылкой на источники в партии "Пхыа Тхаи" о том, что Чинават находится в настоящее время в Дубаи, где проживает в эмиграции ее старший брат, также бывший премьер Таиланда, Таксин Чинават, уехавший за границу после того, как его правительство было свергнуто военными в 2006 году.

Информационное агентство Рейтер сообщило в субботу, что когда его корреспондент попытался связаться с офисом Таксина Чинавата в Дубаи для подтверждения информации о местонахождении Йинглак Чинават, эти попытки оказались тщетными, как и попытка журналистов проникнуть на территорию кондоминиума в Дубаи, в котором живет Таксин Чинават.

Также в субботу власти Таиланда сообщили СМИ о запросе о местонахождении Йинглак Чинават, отправленном в ОАЭ по официальным каналам. Ответа на этот запрос правительство пока не получило, сообщил СМИ в тот же день вице-премьер и министр обороны Таиланда генерал Правит Вонгсуван.

Собеседник РИА Новости рассказал в субботу, что неявка Чинават в суд в пятницу стала "настоящим шоком" для бывших депутатов от партии и сторонников Чинават, собравшихся там, чтобы оказать бывшему премьеру моральную поддержку в день оглашения приговора.

Он добавил, что, по мнению нескольких бывших депутатов, Йинглак Чинават может вернуться в Таиланд и прибыть в суд 27 сентября, в день, на который было перенесено оглашение приговора по ее делу.

Чинават обвиняют в халатности и попустительстве коррупции во время исполнения правительственной дотационной программы рисового залога, в ходе которой правительство закупало у фермеров рис по завышенным ценам для продажи за рубеж по прямым межгосударственным сделкам. Программа, призванная улучшить экономическое положение фермеров, была предвыборным обещанием Чинават и исполнялась с 2011 по 2014 годы. Резкое падение мировых цен на рис и массовые демонстрации и беспорядки в Бангкоке в 2013-м — начале 2014 года, парализовавшие работу правительства, а также поразившая программу коррупция привели к ее провалу и значительным убыткам бюджета, которые нынешние власти оценивают в 25 миллиардов долларов.