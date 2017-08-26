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Трамп назвал причину, по которой запретил трансгендерам служить в армии‍

09:3226.08.2017
(обновлено: 09:46 26.08.2017)
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© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Harnik

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп официально восстановил отмененный Бараком Обамой запрет на службу трансгендеров в армии. Об этом говорится в подписанном им меморандуме.

Президент США Дональд Трамп перед военнослужащими США на военно-морской базе Сигонелла. 27 мая 2017
© REUTERS / Darrin Zammit Lupi
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В тексте документа он заявляет, что поручает министру обороны и министру внутренней безопасности "вернуться к действующей на протяжении долгого времени до июня 2016 года политики в отношении трансгендеров в военной службе".

Негативные последствия

Трамп перечислил, какие негативные стороны могло бы иметь решение Обамы снять запрет: снижение эффективности армии, повышение расходов на ее содержание, нарушение слаженности отдельных подразделений.

Меморандум также запрещает Пентагону использовать свои ресурсы для проведения операций по смене пола солдат. Министерствам обороны и внутренней безопасности он предписал самим определиться, как поступить с трансгендерами, которые уже служат в вооруженных силах США.

Соответствующий закон вступит в силу 23 марта 2018 года.

Критика Трампа

О том, что трансгендеры не смогут служить в американской армии, Трамп говорил еще в конце июля. Он аргументировал это высокими затратами на их медицинское обслуживание.

Американские военные инструкторы
© AP Photo / Shakh Aivazov
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"Наши войска должны быть сосредоточены на решительных победах и не могут быть связаны огромными медицинскими расходами и неразберихой, к которым приведет принятие этих людей на службу", — писал он тогда в Twitter.

Некоторые раскритиковали Трампа за его решение, в том числе бывший глава Пентагона Эштон Картер, назвавший отбор военнослужащих на основе каких-либо данных, кроме военной квалификации, социальной политикой и заявивший, что такому подходу в вооруженных силах США не место.

В июле прошлого года Картер объявил о том, что трансгендерам теперь разрешено открыто служить в армии. Он отметил, что США не могут позволить барьерам, никак не связанным с квалификацией человека, препятствовать набору на службу тех, кто для нее подходит. Тем не менее, реализация этого предписания была отложена.

Школьники-трансгендеры

В феврале 2017 года Трамп отменил правило, введенное Обамой в отношении школьников-трансгендеров: государственные школы должны были разрешать им посещать туалеты в соответствии с их гендерной идентичностью. Правила не были обязательными, однако школы были предупреждены, что могут лишиться финансирования, если не будут им следовать.

Американский флаг. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В США отменили закон Обамы о туалетах для трансгендеров в школах

Решение Обамы спровоцировало бурную реакцию по всей стране. Власти 13 штатов пытались его оспорить в судебном порядке. Многие считали, что оно угрожает приватности и безопасности других учеников.

Трансгендеры — люди, гендерная идентичность которых не совпадает с полом, зарегистрированным при рождении. В армии США служат, по разным оценка, от 1,3 тысячи до 6 тысяч трансгендеров.

В 2010 году Обама отменил так называемый закон "Не спрашивай, не говори", запрещающий гомосексуалистам служить в том случае, если они не скрывают свою ориентацию. Закон действовал в течение 17 лет.

 

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