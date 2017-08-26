Руководитель аппарата президента Киргизии Исаков стал премьер-министром

БИШКЕК, 26 авг — РИА Новости Юлия Орлова. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев в субботу подписал указы о назначении премьер-министра страны и состава его кабмина, накануне одобренного парламентом, сообщает пресс-служба главы республики.

В пятницу во время внеочередного заседания парламента Киргизии депутаты страны подавляющим большинством голосов одобрили кандидатуру руководителя аппарата президента республики Сапара Исакова на пост премьера страны, а также программу, структуру и состав его кабмина.

"Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев сегодня, 26 августа, в соответствии с частью 5 статьи 84 Конституции Кыргызской Республики подписал Указы о назначении Исакова Сапара Джумакадыровича премьер-министром Кыргызской Республики", — сообщает пресс-служба.

Президент также назначил членов кабмина, предложенных Исаковым.

По данным пресс-службы, вице-премьерами правительства назначены Темир Джумакадыров, Дуйшенбек Зилалиев и Чолпон Султанбекова, первым вице-премьером стал Толкунбек Абдыгулов.

Согласно указам главы государства, Нурханбек Момуналиев назначен руководителем аппарата правительства — министром Кыргызской Республики, Эрлан Абдылдаев — министром иностранных дел, Улан Исраилов — министром внутренних дел, Уран Ахметов — министром юстиции, Адылбек Касымалиев — министром финансов, Артем Новиков — министром экономики, Нурбек Мурашев — министром сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации, Жамшитбек Калилов — министром транспорта и дорог, Кубатбек Боронов — министром чрезвычайных ситуаций, Гульмира Кудайбердиева — министром образования и науки, Талантбек Батыралиев — министром здравоохранения, Тугелбай Казаков — министром культуры, информации и туризма, Таалайкул Исакунова — министром труда и социального развития. Абдил Cегизбаев — председателем Государственного комитета национальной безопасности, Уланбек Рыскулов — председателем Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования республики, Нурбек Абасканов — председателем Государственного комитета информационных технологий и связи страны.

Правительство Сооронбая Жээнбекова, который сложил полномочия премьера в связи с участием в президентских выборах, ушло в отставку во вторник. В составе нового правительства, одобренного парламентом, свои посты сохранили все ключевые министры.