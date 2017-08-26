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В мире

На Техас обрушился самый мощный со времен "Катрины" ураган "Харви"

08:0426.08.2017
(обновлено: 08:37 26.08.2017)
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© NASA / NOAA GOES ProjectСнимок со спутника урагана Харви, приближающегося к побережью Техасского залива, США. 25 августа 2017Снимок со спутника урагана Харви, приближающегося к побережью Техасского залива, США. 25 августа 2017
© NASA / NOAA GOES Project

ВАШИНГТОН, 26 авг – РИА Новости. Мощнейший со времен "Катрины" ураган "Харви" обрушился на прибрежные районе Техаса в ночь на субботу, в районе объявлен режим стихийного бедствия. В центре урагана порывы ветра достигают 215 километров в час.

Знак предупреждения об урагане Харви в Хьюстоне, США. 24 августа 2017
© AP Photo / David J. Phillip
В США будут штрафовать за дроны, мешающие спасателям в зоне урагана "Харви"

Прихода "Харви", который сформировался и набирал силу в Мексиканском заливе, ждали в течение нескольких дней. Белый дом сообщал, что в районе стихии окажутся до 4,6 миллионов американцев.

Губернатор Техаса Грег Эббот еще в среду ввел режим стихийного бедствия на территории 30 округов в своем штате и заблаговременно запросил помощь федеральных властей, а также начал эвакуацию жителей территорий, которых затронет ураган. В пятницу вечером президент Трамп объявил режим стихийного бедствия, что должно облегчить доступ федеральных ресурсов в терпящий бедствие район.

Уезжайте или напишите на теле свое имя

Местные власти объявили принудительную эвакуацию в ряде городов и уездов, в некоторых районах эвакуация проходила в добровольном порядке.

Так, прибрежный город Корпус-Кристи с населением около 320 тысяч человек попал в число районов добровольной эвакуации. Принесенный ураганом ветер и дождь срывают крыши, ломают рекламные щиты, отрывают металлические таблички с названиями улиц.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Harnik
"Всем удачи!": Трамп обратился к жителям Техаса перед ураганом "Харви"

Власти Техаса высказали опасения по поводу того, что люди несерьезно воспринимают угрозу надвигающегося урагана, что отражается в количестве эвакуирующихся.

В городке Рокпорт с населением около 10,5 тысяч человек эвакуация была обязательной. "Тем, кто намерен остаться, к сожалению, <…> следует приготовиться и написать ручкой на предплечье свое имя и номер социального страхования", — предупредил в пятницу временно исполняющий обязанности губернатора Патрик Райос. "Единственный совет, который мы можем дать, уезжайте сейчас", — сказал он за несколько часов до прихода урагана.

Пока сообщений о жертвах не поступало, но очевидно уже есть разрушения. Так, полиция сообщила о "видимом ущербе" в небольшом городке Порт-Аранзас на барьерном острове Мустанг, который лежит у южного побережья Техаса. В Рокпорте есть сообщения о выбитых стеклах в автомобилях спасательных служб.

Зацепленные ураганом

"Харви" существенно нарушил жизнь не только тех, кто, чьи дома попали под удар стихии. Так, более 15 тысяч пассажиров и персонала трех круизных лайнеров компании Carnival Cruise Line, не смогут из-за ненастья вернуться в штат Техас в эти выходные.

Как сообщили в судоходной компании, судна Carnival Freedom и Carnival Valor находятся в море. Они должны были прибыть в порт города Галвестон (штат Техас) в субботу, однако вместо этого будут вынуждены сделать остановку в Новом Орлеане. На борту каждого из судов находится почти пять тысяч человек.

Третий лайнер Carnival Breeze с шестью тысячами человек должен было вернуться в город в воскресенье. Ночь на субботу пассажиры и члены экипажа проведут на мексиканском острове Косумель. Позже судно направится в сторону Техаса, чтобы быть неподалеку, когда порт Галвестона снова откроется.

Потенциально "Харви" может стать самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", практически разрушивший город Новый Орлеан в Луизиане.

Последствия урагана в финансовом исчислении пока сложно прогнозировать, но очевидно, как заявило Fitch Ratings в пятницу, нефтеперерабатывающие компании на побережье Мексиканского залива в Техасе будут долгое время ликвидировать его последствия. Агентство прогнозирует, что хотя финансовые убытки, вероятно, не будут колоссальными, однако некоторые нефтеперерабатывающие заводы, в частности, Citgo и Valero, могут серьёзно пострадать.

Нефтегазовые компании США уже эвакуировали в Мексиканском заливе более 90 морских добычных платформ и буровых установок в связи с надвигающимся на Техас ураганом. По данным Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля США добыча нефти в Мексиканском заливе снизилась примерно на 21,55% от текущего уровня производства, а добыча природного газа снизилась примерно на 23,24%

Самое страшное – впереди, "Харви" пришел надолго

Центр урагана достиг побережья Техаса около 23 часов по времени Восточного побережья США (06.00 мск в субботу), но метеорологи и местные власти уверены, что самое страшное еще впереди.

"Хотя "Харви" пришел на побережье, угроза дождей только начинается", — сообщил Национальный центр по предупреждению ураганов США (NHC). Ожидается, что после того, как ураган ослабнет до шторма, его сменят проливные дожди.

По прогнозу центра, в прибрежных районах "ожидаются катастрофические и опасные для жизни затопления". Вода может подняться на высоту более 70 сантиметров и такие условия ожидаются в регионе до середины следующей недели.

Всем удачи!

Президент Трамп через Twitter несколько раз в течение пятницы напоминал жителям о необходимости помнить о своей безопасности. Президент велел гражданам следовать указаниям властей.

Согласно расписанию лидера США, в субботу он проведет совещание на тему урагана в режиме телеконференции. В ней примет участие вице-президент США Майк Пенс. А в начале следующей неделе, как сообщила на брифинге представитель Белого дома, Трамп намерен посетить штат Техас.

Тем не менее, президенту не всех удалось убедить в своей заинтересованности в судьбах техасцев. Когда Трамп готовился подняться в вертолет, чтобы улететь из Вашингтона на выходные, журналисты выкрикнули вопрос о том, что он хочет сказать жителям Техаса. "Всем удачи!", — сказал Трамп и поднял вверх большой палец.

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