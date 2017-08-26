В Кашмире боевики напали на лагерь полиции

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 авг — РИА Новости. Боевики напали на лагерь полиции в индийском штате Джамму и Кашмир, один страж порядка погиб, шестеро пострадали, сообщает утром в субботу телеканал NDTV.

Боевики напали на расположение полиции в городе Пулвама в субботу около 04.30 (02.00 мск). Они проникли в одно из зданий полиции, после чего открыли огонь, а также использовали ручные гранаты.

Сотрудников полиции штата и Сил полиции центрального резерва (CRPF) эвакуируют из комплекса, где по-прежнему укрываются террористы. Ведется операция по их нейтрализации.