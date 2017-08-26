У берегов Йемена потерпел крушение американский вертолет

ВАШИНГТОН, 26 авг – РИА Новости. Вертолет вооруженных сил США потерпел в пятницу крушение у берегов Йемена, сообщает Центральное командование США (CENTCOM).

"Вертолет США Black Hawk разбился во время тренировочного полета примерно в 20 милях (36 километров) от южного побережья Йемена 25 августа около 7 вечера по местному времени (совпадает с московским)", — говорится в сообщении.

Пятерых военнослужащих, находившихся на борту, подобрали американские спасатели. Поиск еще одного продолжается.

По факту крушения будет проведено расследование, говорится в пресс-релизе. О возможных причинах происшествия в командовании не сообщают.

Вооруженные силы США в последние годы регулярно проводят в Йемене операции против группировки "Аль-Каида"*.

* Террористическая организация, запрещенная в России.