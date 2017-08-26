Комитет защиты журналистов требует от Украины освободить Муравицкого

ВАШИНГТОН, 26 авг — РИА Новости. Базирующаяся в Нью-Йорке неправительственная организация Комитет защиты журналистов (CPJ) потребовала от властей Украины немедленно освободить журналиста Василия Муравицкого, которого подозревают в государственной измене и поместили под арест.

"Мы призываем украинские власти немедленно освободить Василия Муравицкого и снять с него все обвинения", — заявила в пресс-релизе координатор программ CPJ в Европе и Центральной Азии Нина Огнянова.

"Украинские журналисты должны прекратить делить журналистов на патриотически и непатриотически настроенных, вместо этого им следует сосредоточиться на критически важной роли журналистов в демократическом обществе: призывать к ответственности государственных чиновников", — добавила она.

"Комитет защиты журналистов считает, что Украина преследует критиков и СМИ, которые считают антипатриотически настроенными", — говорится в сообщении организации.

СБ Украины 1 августа задержала в Житомире Муравицкого, которого подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что журналисту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд в Житомире арестовал Муравицкого на два месяца, защита подала апелляцию, однако ее рассмотрение дважды переносили.

Главред сайта Украина.ру, для которого также писал Муравицкий, Искандер Хисамов, назвал преследование журналиста политическими репрессиями. Секретарь Союза журналистов России, член исполкома Международной федерации журналистов (IFJ) Тимур Шафир считает такие обвинения новым доказательством того, что власти Украины пытаются исключить из информационного пространства иную точку зрения.

МИД России назвал задержание Муравицкого очередным эпизодом кампании по силовому подавлению оппозиционных СМИ на Украине и призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ. Счет таким случаям на Украине идет на десятки: к последним, в частности, относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня по подозрению в вымогательстве. Гужва считает дело против него спланированной провокацией.