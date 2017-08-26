Контртеррористическое управление начало расследование нападения в Лондоне

На месте нападения на полицейских у Букингемского дворца в Лондоне, 26.08.2017

На месте нападения на полицейских у Букингемского дворца в Лондоне, 26.08.2017

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Детективы контртеррористического управления лондонской полиции приступили к расследованию нападения, произошедшего вечером в пятницу у Букингемского дворца, сообщается в пресс-релизе Скотланд-Ярда.

Неизвестный мужчина был задержан по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений и нападении на полицейских. Он остановил свою машину в запрещенном месте неподалеку от полицейского автомобиля. Правоохранители заметили холодное оружие в салоне авто и приняли решение о задержании мужчины. В процессе ареста тот ранил их, в результате чего полицейские получили незначительные травмы.

Подозреваемый был госпитализирован, а затем доставлен в центральное отделение полиции для допроса. Также он задержан в соответствии с законом о терроризме.