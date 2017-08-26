Центр урагана "Харви" со штормовым ветром и ливнями достиг побережья Техаса

ВАШИНГТОН, 26 авг – РИА Новости. Центр мощного урагана "Харви" достиг побережья Техаса, принеся штормовой ветер и проливные дожди, сообщил Национальный центр по предупреждению ураганов США (NHC).

Мощнейший со времен "Катрины" ураган обрушился на побережье Мексиканского залива в штате Техас в пятницу. По прогнозам синоптиков, он будет бушевать на территории штата в течение нескольких дней, проливные дожди могут стать причиной наводнения.

Штормовой ветер с сильным дождем срывает рекламные вывески и кровлю с крыш в городке Корпус Кристи, первым встретившим удар стихии. Как передают местные СМИ, в городке Рокпорт на побережье ветром выбиты окна автомобилей спасательных служб.

Сообщений о жертвах пока нет, но, как сообщил в эфире Fox News временно исполняющий обязанности мэра Рокпорта Патрик Райос, "есть сообщения о людях, которые не могут покинуть свои автомобили". "Мы ничего не можем сделать, мы просили всех покинуть район", — сказал Райос из зоны стихии, после чего телефонная связь с ним прервалась.

Урагану "Харви" ранее в пятницу была присвоена четвертая степень по пятибалльной шкале, он принес на побережье Техаса ветер скоростью до 130 миль в час (примерно 210 километров в час).

"Харви" уже стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", практически разрушивший город Новый Орлеан в Луизиане.