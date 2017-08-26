Под Нью-Йорком нефтяной танкер сел на мель

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Нефтяной танкер Kamome Victoria, идущий под флагом Панамы, сел на мель в заливе между Нью-Йорком и Нью-Джерси, сообщает телеканал NBC New York со ссылкой на американскую береговую охрану.

В береговую охрану поступило уведомление о том, что танкер сел на мель к югу от моста Веррацано-Нарроус — одного из крупнейших висячих мостов. Судно перевозит более 370 тысяч галлонов (12 тысяч баррелей) горючего. Признаков разлива нет.

Данных о пострадавших не поступало. По предварительным данным, судно повреждено не было.