В США будут штрафовать за дроны, мешающие спасателям в зоне урагана "Харви"

ВАШИНГТОН, 26 авг – РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в пятницу предупредило, что операторы беспилотников в зоне урагана "Харви" могут быть оштрафованы, если полеты их дронов будут мешать спасателям.

Ураган "Харви" уже достиг опасной четвертой категории и вышел на побережье Техаса. Ураган принес ветер скоростью до 130 миль в час (примерно 210 километров в час). Президент США объявил в штате режим стихийного бедствия, чтобы обеспечить немедленную федеральную помощь при необходимости.

"FAA предупреждает операторов несанкционированных беспилотников, что они могут подвергнуться значительному штрафу, если помешают чрезвычайному реагированию. Дрон без авторизации в или рядом с зоной бедствия может привести к нарушению федеральных законов, законов штата или местных законов, даже если временное ограничение полетов не вступило в силу. Не мешайте командам экстренного реагирования спасать жизнь и имущество", — предупреждает ведомство.