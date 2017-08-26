В Японии определили тип ракет, запущенных КНДР

ТОКИО, 26 авг — РИА Новости, Ксения Нака. КНДР произвела множественные пуски баллистических ракет малой дальности или стрельбу из реактивных систем залпового огня (РСЗО), заявил журналистам министр обороны Японии Ицунори Онодэра.

"Это были или несколько пусков баллистических ракет малой дальности, или залп реактивных снарядов", — приводит слова министра японское агентство Киодо.

Онодэра также заявил, что в настоящее время его ведомство ведет сбор информации и анализ полученных данных, "подробности находятся в процессе анализа".

Утром в субботу КНДР провела пуск трех баллистических ракет из района поселка Киттэрён в провинции Канвондо. По данным южнокорейских военных сообщалось, они пролетели около 250 километров. Военные США сообщили, что одна из них взорвалась вскоре после пуска, а две другие вышли из строя в полете. Правительство Японии сообщило, что ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии и не представляют угрозы для ее безопасности.

Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор. Президент США Дональд Трамп пообещал, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".

На прошлой неделе лидеры смягчили тональность своих заявлений. Ким Чен Ын заявил, что готов еще какое-то время посмотреть на поведение США, Трамп одобрил эти слова. Однако в понедельник США и Южная Корея начали совместные десятидневные учения "Ulchi — Freedom Guardian", которые в КНДР воспринимают как репетицию вооруженного конфликта.

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