Трамп объявил режим стихийного бедствия в Техасе из-за урагана "Харви"

ВАШИНГТОН, 26 авг – РИА Новости. Президент США объявил режим стихийного бедствия в Техасе из-за урагана "Харви", чтобы обеспечить немедленную федеральную помощь в случае необходимости.

"По запросу губернатора Техаса я подписал документ об объявлении стихийного бедствия, это обеспечит помощь федерального правительства в полной мере", — написал Трамп в Twitter.

Ранее президент попросил жителей охваченных ураганом районов следовать указаниям местных властей и оставаться в безопасности.

Ураган "Харви" уже достиг опасной четвертой категории и вышел на побережье Техаса. Ураган принес ветер скоростью до 130 миль в час (примерно 210 километров в час). Он уже нанес ущерб небольшому городу Порт-Аранзас на барьерном острове Мустанг, который лежит у южного побережья Техаса, сообщила местная полиция.