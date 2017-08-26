В Белом доме объяснили уход Себастьяна Горки из администрации президента

ВАШИНГТОН, 26 авг – РИА Новости. Белый дом подтвердил, что заместитель помощника президента США Себастьян Горка более не работает в администрации, но опроверг, что он ушел в отставку по собственному желанию.

Ранее в пятницу телеканал CNN сообщил, что влиятельный сотрудник Белого дома Себастьян Горка, занимавший пост заместителя помощника президента, подал в отставку, но причины не назывались.

"Себастьян Горка не просил об отставке, но я могу подтвердить, что в Белом доме он уже больше не работает", — сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации.

При этом ранее на этой неделе три сенатора-демократа потребовали от Белого дома прояснить вопрос, не находится ли Горка под расследованием за сокрытие членства в ультраправой организации в Венгрии. Горка, родившийся в Великобритании в венгерской семье, вызвал споры, появившись в январе на людях с "Орденом витязя" — наградой, вручавшейся в Венгрии при фашистском режиме Миклоша Хорти в годы Второй мировой войны.

Горка — деятель консервативного движения, известный громкими интервью. Он считался одним из близких помощников Трампа, называл себя "питбулем президента".

Горка стал очередным отставником Белого дома за те семь месяцев, что у власти находится администрация Трампа. Ранее в администрации уже увольнялись глава аппарата Белого дома Райнс Прибас, советник президента по национальной безопасности Майкл Флинн, ведущий советник президента Стивен Бэннон, близким соратником которого считался Горка. Рекорд по скоротечности пребывания поставил экс-директор по коммуникациям Энтони Скарамуччи, который пробыл в должности 10 дней.