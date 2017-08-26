Премьер Японии после пуска ракет КНДР дал указание быть готовым ко всему

ТОКИО, 26 авг — РИА Новости, Ксения Нака. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ дал указание своим министрам быть в полной готовности к любым ситуациям в связи с очередными пусками ракет Северной Кореей, заявил генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга.

Утром в субботу КНДР провела пуск трех баллистических ракет из района поселка Киттэрён в провинции Канвондо. По данным южнокорейских военных, они пролетели около 250 километров. Военные США сообщили, что пуск двух из них завершился неудачей, а одна взорвалась вскоре после пуска.

"Премьер-министр дал указание защитить жизнь населения и их имущество, а также быть готовыми к любым непредвиденным ситуациям. Мы будем выполнять это указание, прилагая все силы", — сказал Суга журналистам.

Он также сказал, что ракеты не представляют непосредственной угрозы безопасности Японии и упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор. Президент США Дональд Трамп пообещал, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".

На прошлой неделе лидеры смягчили тональность своих заявлений. Ким Чен Ын заявил, что готов еще какое-то время посмотреть на поведение США, Трамп одобрил эти слова. Однако в понедельник США и Южная Корея начали совместные десятидневные учения "Ulchi — Freedom Guardian", которые в КНДР воспринимают как репетицию вооруженного конфликта.



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