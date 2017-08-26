МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Конгресс Эквадора одобрил расследование в отношении вице-президента страны Хорхе Гласа, подозреваемого в получении взяток, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

В начале августа президент Эквадора Ленин Морено подписал указ, который лишает Гласа всех полномочий. Морено шел в одной связке с Гласом на выборах главы государства в апреле этого года.

Как сообщает агентство, конгресс единогласно высказался в пользу расследования. При этом сам вице-президент отверг любые обвинения и попросил власти одобрить проведение расследования, чтобы восстановить свою честь.

Уточняется, что Глас подозревается в получении взяток от строительной фирмы Odebrecht. По данным прокуратуры, существует множество доказательств коррумпированности Гласа. О том свидетельствует, в частности, аудиозапись, на которой представитель Odebrecht и эквадорский чиновник обсуждают предполагаемые требования о взятке, высказанные вице-президентом.

Морено вступил в должность президента лишь в конце мая этого года. При этом Глас на посту вице-президента работает гораздо дольше – с 2013 года, когда он шел на выборы еще с предыдущим главой государства Рафаэлем Корреа.