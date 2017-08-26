На Украине гражданина "очень большой сверхдержавы" заподозрили в шпионаже

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Гражданин "одной очень большой сверхдержавы", не России и не США, пытался украсть секретные военные данные Украины, был задержан и сейчас содержится в одном из украинских изоляторов, заявил украинский генпрокурор Юрий Луценко, слова которого приводит телеканал "112 Украина".

"В одном из наших изоляторов находится гражданин одной очень большой сверхдержавы, это не Россия и не США, который подозревается СБУ в попытке украсть наши военные секреты", — сказал Луценко.

Ранее телеканал CNN поместил на своем сайте видеозапись операции украинских спецслужб, сотрудники которых в 2011 году арестовали двух граждан КНДР, пытавшихся похитить "ракетные секреты", на фоне предположений о получении Пхеньяном двигателей украинского производства для баллистических ракет.