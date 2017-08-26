Пушков прокомментировал теракт в Бельгии

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал нападение вооруженного мачете мужчины на полицейских в Брюсселе, подчеркнув, что НАТО пора заняться реальной угрозой Европе вместо вымышленной в лице России.

Военные патрульные в пятницу вечером открыли огонь на поражение в центре Брюсселя после того, как на них с криком "Аллах акбар" набросился с мужчина с ножом. Один военный получил легкое ранение лица, другой — руки. Личность напавшего установлена — это 30-летний выходец из Сомали. Он действовал в одиночку и не фигурирует в списке лиц, подозреваемых в террористической деятельности, он не был известен службам безопасности.

"Теперь — нападение с ножом в Брюсселе под "Аллах Акбар!". НАТО давно пора заняться реальной угрозой Европе вместо вымышленной в лице России", — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Прокуратура Бельгии квалифицировала нападение на военных как теракт, сообщив, что напавший скончался от ран в госпитале.

Теперь — нападение с ножом в Брюсселе под "Аллах Акбар!". НАТО давно пора заняться реальной угрозой Европе вместо вымышленной в лице России. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 25 августа 2017 г.

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